Antalya'da 2 mahalle, karantinaya alındı (3)

<br>HAVAİ FİŞEKLİ KARŞILAMA VE NİŞAN PARTİSİ YAPILMIŞ<br>Antalya'da, Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki bazı alanların karantinaya alınmasına neden olan kişinin, Dalaman Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra mahalleye gelip, 34 kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edilen mahkum olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan mahkumun, tahliye sonrası Antalya'daki evine geldiği, kendisine havai fişekli karşılama yapıldığı, birkaç gün sonra da nişan partisi düzenlendiği ortaya çıktı. 'Covid-19' testi pozitif çıkan, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu 35 kişi, mahalleden otobüslerle alınıp, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilerek, karantinaya alındı.Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-15 17:45:08<br>

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