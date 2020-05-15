Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu (2)

<br>BABANIN FERYADI<br>Antalya'da, Mustafa Boz'un Manavgat Irmağı'nda kaybolmasının ardından itfaiye ve Sahil Güvenlik botu ekiplerinin yaptığı yüzey araması sonuçsuz kaldı. Bölgeye Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan aramakurtarma ekibi çağrıldı. Dalgıçlar, Boz'u suda aramaya başladı. Oğlunun kaybolduğu haberi verilen baba ise arama yapılan alana geldi. Sağlık ve güvenlik görevlilerini olay yerinde gören baba, "Mustafa'm" diyerek, feryat etti. Mustafa Boz'un babasını arkadaşları ve görevliler, güçlükle sakinleştirdi.<br>Öte yandan Mustafa Boz'la birlikte ırmak kenarına gelen arkadaşlarından biri, gencin tek başına suya atladığını söyledi. Irmakta bulunan bot çalışanlarından biri de "Ben insanlığımı yaptım ama bize karşı geliyorlar, uyardığımız halde. Çocuk gidiyordu, biz yüzüyor sandık. Biz de yüzüyor, diye ilgilenmedik. Şuraya kadar geldi, elini kaldırdı ve gitti" dedi.<br>Gencin ilk başta yakın mesafede olduğunu, ip atılacak uzaklıkta olduğunu söyleyen çalışan, "Uyardığımız zaman bize karşılık veriyorlar, bizi dinlemiyorlar. Bundan dolayı uyarmıyorum. Dün şurada da birisi atladı ırmağa, boğuluyordu. 'Çıkın, polis geliyor' dedim, bana 'Sana ne lan' diye cevap verdi. Öyle yapılınca biz de pek uyarmıyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-15 17:59:10<br>

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