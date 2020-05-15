Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu (3)

<br>CESEDİ BULUNDU<br>Antalya'da, gençlere yönelik sokak kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan Mustafa Boz'un (16) cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Boz'un cesedini, ırmağa girdiği noktanın yakınlarında buldu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan gencin cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-15 18:10:17<br>
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