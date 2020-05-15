Alanyaspor teke düştü

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor bugün tesislerde antrenmanlarını tek grup halinde yaptı.<br>Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde devam eden Aytemiz Alanyaspor, bugün ilk kez tek grup olarak çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada taktik çalışmasıyla devam etti. Hafif ağrıları bulunan Salih Uçar takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emircan Altıntaş ise salonda çalıştı.<br>Turuncu yeşilli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-15 22:00:54<br>

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