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Yeni doğan yavru kediye polis şefkati Polis memuru, süt doldurduğu şırıngayla kediyi besledi

İHA

Antalya'da bir polis memuru, sokakta bulduğu yeni doğmuş yavru kediyi, içerisine süt doldurduğu şırıngayla besledi.

Yeni doğan yavru kediye polis şefkati Polis memuru, süt doldurduğu şırıngayla kediyi besledi

Antalya’da bir polis memuru, sokakta bulduğu yeni doğmuş yavru kediyi, içerisine süt doldurduğu şırıngayla besledi.
Antalya’da bir polis memuru sokakta yeni doğmuş sahipsiz yavru kedi gördü. Eline aldığı yavru kediyi bir müddet seven polis memuru, ardından temin ettiği şırıngaya süt doldurarak yavru kediyi besledi. Polis memuru, “Döner belki anneleri. Yavrum nereye gidiyorsun sen. Biz buradayız" diyerek minik kediye şefkat gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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