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Patara Telsiz Telgraf İstasyonu binaları restorasyon için kamulaştırıldı

DHA

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE´nin 2020 yılı turizm teması Patara Antik Kenti'nde, 2'nci Abdülhamit döneminde inşa edilen Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının, restorasyonunun yapılması amacıyla acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Patara Antik Kenti birinci derece arkeolojik sit alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonlarının yapılması amacıyla, söz konusu binaların bulunduğu taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı....

Patara Telsiz Telgraf İstasyonu binaları restorasyon için kamulaştırıldı

<br>Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE´nin 2020 yılı turizm teması Patara Antik Kenti'nde, 2'nci Abdülhamit döneminde inşa edilen Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının, restorasyonunun yapılması amacıyla acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.<br>Patara Antik Kenti birinci derece arkeolojik sit alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonlarının yapılması amacıyla, söz konusu binaların bulunduğu taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonunun yapılması amacıyla söz konusu binaların bulunduğu 178 ada, 90 parsel ve 210 ada, 76 parsel numaralı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.<br>31 AĞUSTOS 1906'DA YAPILDI<br>Patara'da bulunan Telsiz Telgraf İstasyonu, II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıldönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapıldı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne limanıyla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi olma özelliğini taşıyor. Döneminin en iyi haberleşme cihazları ve en son teknolojisiyle donatıldığı belirtilen merkezlerin inşası başarıyla tamamlanmış, resmi ve ticari yazışmalar için hazır hale getirilmişti.<br>Birinci Dünya savaşı sırasında ise Trablusgarp'a saldıran İtalyan ordusu 5 Ekim 1911 günü şehri teslim almıştı. Aynı gün Trablusgarp şehrinden ayrılan zırhlılar diğer sahil şehirlerine yönelmiş, Harbiye Nezareti'ne gönderilen bilgi notuna göre 5 Ekim akşamı saat 12.00'de Derne önlerine gelen iki İtalyan zırhlısı telsiz istasyonlarını bombalayarak kullanılmaz hale getirmişti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle, Patara Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonun restorasyon projesi de kısa süre önce tamamlanmıştı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, proje iki ay içinde tamamlandıktan sonra, restorasyon ihalesinin hazırlıkları da başlamıştı. Projede, Telsiz Telgraf İstasyonu olarak kullanılan binaların restorasyon sonrasında Osmanlı Devleti'nin, Afrika topraklarıyla yapılan haberleşmeyi ve o topraklardaki hakimiyetini gösterecek şekilde özel bir kurguyla müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca projede çok özel bir tasarım bölümü yapılacak. Patara'dan dünyaya bir mesaj verilecek bu özel bölümün hologram canlandırma konusu ise sır gibi saklanıyor. Antalya Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak müze çalışmalarının ödeneği bakanlık tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK<br>2020-05-16 12:39:04<br>

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