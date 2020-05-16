Antalya bu kez sıcaktan eve kapandı

<br>İbrahim LALELİTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 1929 yılından bu yana mayıs ayının en sıcak günü yaşanıyor. Kent bu kez koronavirüs önlemleri nedeniyle değil, sıcaktan dolayı sessizliğe büründü. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Antalya'da, yüzde 50'lere ulaşan nem bunaltınca, vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokak hayvanları ise gün gölge alanlara sığındı. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Antalya´da cadde ve sokaklar, bu kez sıcak nedeniyle boşaldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sahillere giriş ve çıkışlar kapalı olunca, kent sakinleri klimalı evlerinde oturmayı tercih etti. Sokaklarda peyzaj çalışmaları yapan belediye işçileri ise hortumdan akan su ile serinlemeye çalıştı. Çiçekleri sulayan bir işçi, biraz çiçeklere biraz kendine su tutarak sıcak havanın etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşmak istedi. Belediye işçileri öğle molasında yol ortasındaki ağaçların gölgesine sığınarak yemek yedi.<br>Antalya'da seyir teraslarıyla ünlü Masa Dağı'nda ise kent puslu görünümüyle dikkati çekti. Görüş mesafesinin düştüğü Antalya'da binalar nem bulutlarının arasında siluet halinde göründü. Nem olmayan günlerde Beydağları'nı izleme imkanı veren terasta bu kez dağlar yerine beyaz bir örtü görüldü.<br>GÜNEŞİ ENGELLEMEK İÇİN ŞEMSİYE<br>Konyaaltı bölgesinde bir iş yerinin girişi üzerinde gölge oluşturması için rengarenk 300 şemsiye takıldı. İş yerinin önü şemsiyelerin yardımıyla tamamen gölge olurken, altındaki banklarda da insanlar oturdu. Şemsiyelerin renkli görüntüsü ise görenleri şaşkına çevirdi.<br>MARTILAR DENİZ KENARINDA BEKLEDİ<br>Giriş ve çıkışlara kapalı olan Konyaaltı plajında, martılar sahil boyunca bekledi. Kimisi denizin üzerinde uçtu, kimisi de sahilde dinlendi. Amatör balıkçılar ise küçük balıkçı tekneleriyle balık tutmaya çalıştı. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ise terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekti.<br>SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK<br>Denize girmenin yasak olduğu kentte bazıları sulama kanalında serinlemeyi tercih etti. Tarım alanlarının yoğun bulunduğu Göksü Mahallesi´ndeki sulama kanalında yüzenler, yasağa aldırış etmedi. Akıntı nedeniyle suya girmenin tehlikeli olduğu belirtilen kanalda yaklaşık 10 genç köprüden atlayıp kanalda kulaç attı.<br>METEOROLOJİ UYARMIŞTI<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da 1929'dan bu yana mayıs ayında en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmış, bugün için 39 derece, pazar günüyse 41 derece sıcaklık beklendiğini bildirmişti. Antalya'da bugün termometrelerin gölgede ölçtüğü sıcaklık 35 derece olurken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık ise 39 dereceye ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİTolga YILDIRIM<br>2020-05-16 14:50:58<br>

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