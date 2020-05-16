Çocuğun otomobilde korkutan yolculuğu

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da seyir halindeki bir otomobilin arka penceresinden yarı beline kadar sarkan çocuğu görenlerin yürekleri hopladı. Atatürk Bulvarı üzerinde yoğun trafikte seyreden araçtaki çocuk uzun süre açık camdan sarkarak yolculuk yaptı.<br>Antalya'da bir aracın camından dışarı çıkarak sarkan çocuk, görenleri korkuttu. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki 07 GS 818 plakalı aracın içinden yarı beline kadar pencereye çıkarak etrafa bakan çocuğu, araç içindeki yetişkinlerin uyarmaması da dikkati çekti.<br>Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasak olduğu şu günlerde, yaşı oldukça küçük olan çocuğun araçla tehlikeli yolculuğunu görenler hayretler içinde kaldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-05-16 15:52:37<br>

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