Kara yolunda yumurta pişirirken orman yangını çıkardı Yangın söndürlürken şüpheli gözaltına alındı

ManavgatAkseki yolunda çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Taşkesiği

Sazlıçeşme mevkisindeki yangının akli dengesinin yerinde olmayan A.M. isimli şahsın yumurta pişirmesi sırasında çıktığı belirlendi.

ManavgatAkseki D695 karayolu yakınlarında Taşkesiği Mahallesi Sazlıçeşme mevkisinde çıkan orman yangını, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. 177 Orman Yangın ihbar hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 pikap, 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla Antalya Büyükşehir belediyesine ait 1 itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından 0.1 hektar kızılçam koru ormanının zarar gördüğü bildirildi.



Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemede yangının çıktığı noktada içerisinde yumurta bulunan bir metal kutu, pişmiş vaziyette sosis, mantar, patates ve konserve kutusu bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, olay yerine geldiklerinde bir vatandaşın yanan bölgede yangını söndürmeye çalıştığını, yapılan incelemelerde bisikletiyle yolculuk yapan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen A.M. isimli şahsın, kahvaltı yapmak için yumurta pişirdiği sırada ormana sıçrayan ateşin yangının çıkış nedeni olduğunu söyledi.

Yangını çıkardığını itiraf eden A.M. jandarma ekipleri tarafından gözlem altına alındı.

