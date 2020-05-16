Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte sosyal medya hesabından eşini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nuri Sayar, sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-16 17:51:30<br>
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