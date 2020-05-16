Hırsızlık suçundan yakalandı, gazetecileri, 'Çıkınca hesaplaşacağız' diyerek tehdit etti (2)

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>2'Sİ TUTUKLANDI<br>Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan biri küçük yaşta 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden E.Ş. ve M.N.Y. tutuklanırken, küçük yaştaki V.Ş. ile Azeri uyruklu olduğu belirtilen M.B. adli kontrolle bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-16 18:09:52<br>

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