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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tütüncü'den 19 Mayıs mesajı

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır" dedi.

Başkan Tütüncü'den 19 Mayıs mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır" dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tütüncü mesajında, "19 Mayıs 1919 esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir mücadelenin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ülkemize ve bağımsızlığımıza göz diken hainlere karşı Milli Mücadelemizi fiilen başlattığı, milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı, aziz milletimizin yeniden diriliş günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Samsun'dan parlayan milli mukavemet iradesi, Amasya Genelgesi ile yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile güçlenmiş, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla beraber hedefine ulaşmıştır" ifadelerinde bulundu.

"Gençlere güvenimiz tam"
"Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır" diyen Tütüncü, "Gençlerimizin beklentilerini, hayallerini gerçekleştirmek için, onların yaşamaktan onur duyacakları bir gelecek inşa etmek için, gençlerle el ele vererek ülkemizi daha ileriye taşımak için her zaman onlarla gönül birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ülkemizin geleceğine dair üstleneceği sorumluluğu taşıyacak şekilde yetişmeleri için her türlü desteği onlara sağlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs 1919'un 101.Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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