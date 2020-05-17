Yaramaz kedinin düştüğü yeri görenler hayrete düştü Bir apartmanın 8'inci katından bir alt kattaki pencerenin panjur yatağına düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

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Antalya’da bir apartmanın 8’inci katındaki pencereden bir alt kattaki pencerenin panjur yatağına düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Pencerenin panjur yatağı kısmında bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Korkulu bekleyişin ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerden bir itfaiye eri, itfaiye merdiveni yardımıyla çıktığı apartmanın 7’nci katında, kediyi ürkütmeden dikkatli bir şekilde eline alarak kurtardı. Aşağıya indirilen kedi, ardından sahibine teslim edildi.

Yaramaz kedinin 8’inci kattan dengesini kaybederek bir alt kattaki panjur yatağına düşerek mahsur kaldığı öğrenildi.

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