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Paletten tekne yapıp, terasta 'yelkenler fora' dedi

DHA

Paletten tekne yapıp, terasta 'yelkenler fora' dedi

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde çalışan, yelken sporcusu Eylül Erdem (11), tahta paletten yaptığı teknesiyle her gün denize açılır gibi terasta antrenman yapıyor. Milli sporcu olmayı hedefleyen Eylül, tahta teknede dümen için fırça sopasını, yelken kontrolünde çamaşır ipini, ayak sabitlemek için bisiklet tekerini, tekneye dolan suyu boşaltmada ise maşrapa kullandı.<br>Antalya'da, yaz döneminde yelken sporuna başlayan Eylül Erdem, başarısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken Takımı'nın altyapısına seçildi. Antrenörü Gamze Altay Akdeniz yönetiminde antrenmanlarına bir süre devam eden Eylül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaya başladı. Antrenörünün yönlendirmesiyle evde çalışmalarını sürdüren Eylül'ün spor sevgisine koronavirüs de engel olamadı. Evinde her gün interaktif eğitim yapan Eylül, antrenörünün yönlendirmesiyle maket yelken yapımına başladı.<br>TERASTA ANTRENMAN<br>Babasının getirdiği tahta paleti tekne, evdeki malzemelerden de yelkende kullanılan gereçler gibi tasarlayan Eylül, oturma alanı olarak küpeşte yerine palete çiviyle tahta çaktı. Teknedeki dengeyi sağlamak için ayaklarına kullandığı trapez kayışını bisiklet tekerinden yapan Eylül, 'tekne dümeni' olarak adlandırılan yeke uzatmasını fırça sopasından yaparken, yelkeni kontrol etmekte kullanılan ıskota yerine de çamaşır ipini taktı. Tekneye dolan suyu boşaltmak için çamçak yerine maşrapa kullanan Eylül, denize gidemediği için her gün terasta antrenman yapmaya başladı.<br>'HAYALİM MİLLİ TAKIM SPORCUSU OLMAK'<br>Evinin terasında antrenörü Gamze Altay Akdeniz'in yönlendirmesiyle her gün antrenman yapan Eylül Erdem, pandemi sürecinin sona erdiği ve mavi denizlerde ufka yelken açmanın hayalini kuruyor. Evden dışarı çıkmayıp, sporla vakit geçiren Eylül'e en büyük desteği de ailesi veriyor. Eylül'ün antrenmanı sırasında babası tezahüratla kızına moral verirken, ablası Gamze (21) de jimnastik hareketlerinde yardımcı oluyor. Anne Ayşe Erdem de spor yapan kızları ve onlara destek veren eşine içecek ikramı yaparak, spor saatlerinin eğlenceli geçmesini sağlıyor.<br>Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için antrenörünün yönlendirmesiyle tahta paletten yelkenli yaptıklarını anlatan Eylül Erdem, "Sokağa çıkmak ve denize girmek yasak olduğu için evde antrenman yapmaya başladım. Antrenörüm paletten tekne yaparak antrenmanlarımıza devam edeceğimizi söyledi. Babamla birlikte tekne yaptık. Tahta yelkende bisiklet tekeri, çamaşır ipi, fırça sopası kullandık. Tek tek montajını yaptım. Virüsün sona ermesini ve denize açılmayı çok istiyorum. Hayalim milli takım sporcusu olmak. Antrenörüm gibi başarılı sporcu olmak istiyorum" dedi.<br>Kızının başarısı için koronavirüs sürecinde aile olarak seferber olduklarını anlatan baba Ümit Erdem de "Üniversite eğitimine virüs nedeniyle ara veren büyük kızım, kardeşine antrenmanda yardımcı oluyor. Ben tahta yelken yaptım ve antrenmanlarda moral vermeye çalışıyorum. Eşim de bizlere ikramlarda bulunuyor. Terasta antrenman yapan kızıma destek oluyoruz. Kızımın başarısı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-17 10:22:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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