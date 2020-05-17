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Belediyenin boş arazisini hobi bahçesine çevirdi

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, beden eğitimi öğretmeni Selma Karataş (43), oturduğu  sitenin karşısında bulunan ve belediyeye ait boş araziye dökülen toprak yığınlarını boş çuvallara doldurarak bitki yetiştirmek istedi. Karataş'a destek çıkan belediye görevlileri de boş araziye kamyonla toprak dökerek, alanın hobi bahçesine dönüşmesini sağladı. Bahçede yetişecek ürünler belediyenin aşevine hibe edilecek. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bir sitede oturan Beden Eğitimi Öğretmeni Selma Karataş, koronavirüs  nedeniyle evde kalınca, boş vakitlerini değerlendirmek için arayışlara...

Belediyenin boş arazisini hobi bahçesine çevirdi

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, beden eğitimi öğretmeni Selma Karataş (43), oturduğu  sitenin karşısında bulunan ve belediyeye ait boş araziye dökülen toprak yığınlarını boş çuvallara doldurarak bitki yetiştirmek istedi. Karataş'a destek çıkan belediye görevlileri de boş araziye kamyonla toprak dökerek, alanın hobi bahçesine dönüşmesini sağladı. Bahçede yetişecek ürünler belediyenin aşevine hibe edilecek.<br>Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bir sitede oturan Beden Eğitimi Öğretmeni Selma Karataş, koronavirüs  nedeniyle evde kalınca, boş vakitlerini değerlendirmek için arayışlara başladı. 13 ve 17 yaşında iki kız çocuk annesi Karataş, sitenin karşısında bulunan ve belediyeye ait boş araziye dökülen toprak yığınlarını boş çuvallara doldurarak bitki yetiştirmek istedi.<br>DOMATES, BİBER, PATLICAN EKTİ<br>Selma Karataş, onlarca çuvala domates, biber, patlıcan ve salatalık ekti. Her gün çuvallarla ilgilenen Karataş'ın bu çabası Büyükşehir ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ASAT Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şafak Otuzaltı'nın dikkatini çekti. Kısa bir sohbetten sonra Karataş'ın, boş alanı hobi bahçesi olarak değerlendirebileceği fikrine sıcak bakan Şafak Otuzaltı, alana kamyonla toprak dökülmesine yardımcı oldu.<br>'PANDEMİ DÖNEMİNDE HAREKET OLDU'<br>Meclis üyesinin bu hareketinin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini söyleyen Selma Karataş, "Bu fikir doğa aşkı ile gelişti. Yeşili, toprağı çok sevmemden kaynaklanıyor. Gördüğüm bir toprağı değerlendirmek için başlattığım bir etkinlik aslında. Her şey, sitenin ön tarafında belediyeye ait boş bir alanda bulunan toprak yığınını değerlendirmekle başladı. Geçen yıl evde saksılarda bitki yetiştirdim. Fakat verimli ürün alamamıştım. Ayrıca ev küçük olduğu için saksılarda birçok bitkiyi yetiştiremiyoruz. Sitenin önündeki toprak yığınını çuvallara doldurdum ve o çuvallarda nasıl bitki üretebileceğimi öğrendim. Etrafını çitle çevirdim. Bitkileri de tam zamanında ektim. Pandemi döneminde benim için de hareket oldu" diye konuştu.<br>ÇUVALDAN KOCAMAN TARLAYA DÖNÜŞTÜ<br>Bir gün çuvalların içerisindeki bitkilere çapa yaparken, belediye ekiplerinin de yan tarafa toprak yığdığını fark ettiğini sözlerine ekleyen Selma Karataş, şöyle devam etti:<br>"Onlardan biraz daha toprak istedim. Verdiler. Ben toprakla ilgilenirken, daha sonra Büyükşehir ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Şafak Otuzaltı olduğunu öğrendiğim kişi geldi. Bana burada ne yaptığımı sordu. Kendisine atıl olan bu alanı değerlendirdiğimi söyledim. O da sağ olsun 3 kamyon daha getirtip, buraya döktü. Böylece büyük bir alan oluştu. Dolayısıyla kocaman bir tarla meydana çıktı. Çuval içerisinde bitki yetiştirirken, küçücük bir hobi bahçesi doğdu ve şimdi de kocaman tarlaya dönüştü."<br>FASULYE, KABAK, BAMYA, MISIR DA EKİLDİ<br>Çevreden şikayet edildiğini de sözlerine ekleyen Selma Karataş konuşmasını şöyle tamamladı:<br>"Görevliler geldi, iznimin olup olmadığını sordular. Ben de gerekli izni sözlü olarak yetkililerden aldığımı söyledim. Durumu anlatınca onlar da mutlu oldu. Hatta 3 kamyon daha toprak getirileceğini belirttiler. Toplamda 300400 metrekarelik bir alanda ekim yapmış olacağız. Hatta fikir fikiri doğurdu. Yeni projeler gelişti. Komşularımız da yan tarafa kümes yapmaya başladılar. Bunda asıl amaç, bitkileri yetiştirip, hayvanlara bakarken, onların nasıl yetiştiğini çocuklarımıza öğretmek. Aslında toprakla uğraşmak bir incelik. Şimdi, çuvallarda domates, biber, patlıcan ve salatalık yetişiyor. Çuvalların yan tarafına da fasulye, kabak, bamya ve mısır ektim. Sonradan oluşan bu büyük alana da komple mısır ve börülce ektim. Bu ürünleri almaya başladığımızda belediyenin aşevine bağışlayacağız."<br>GÜVENLİK GÖREVLİSİ: ŞAKA GİBİ BAŞLADI<br>Sitenin güvenlik görevlisi Filiz Bayat da, "Burası şaka gibi başladı. Çuvallardan sonra, hobi bahçesine döndü. Selma arkadaşımız epey emek harcadı. Belediyenin desteğiyle de güzel bir alan oluştu. Çıkan ürünleri de belediyeye bağışlayacağız" dedi.<br>ÜRÜNLER AŞEVİNE HİBE EDİLECEK<br>Site sakinlerinden Halil İbrahim Namlı ise Selma Karataş'ın başlattığı küçük hobi bahçesinden esinlenerek bir kümes yapma fikrinin doğduğunu ifade ederek, "Amacımız çocuklarımızı sanal ortamdan çıkarıp, doğal hayata adapte olmalarını sağlamaktır. Bunu kesinlikte ticari amaçlı yapmıyoruz. Biz sitede oturuyoruz ama çocukları bu sitenin içerisine sığdıramıyoruz. İnsanlar çocuk seslerinden de rahatsız oluyor. Biz de böyle bir fikir geliştirdik. Tabi biz tarla ekimi, kümesle yetinmeyeceğiz. Yan taraftaki atıl, boş alanları da değerlendirmek istiyoruz. Çocukların burada oynayabileceği kum havuzu yapmak istiyoruz. Çadır yapacağız. Çocukları doğal hayatla buluşturacağız" diye konuştu. Diğer site sakini Ahmet Koç da Selma Karataş'a ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, burada yetişecek ürünlerin aşevine hibe edileceğini sözlerine ekledi.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-17 10:53:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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