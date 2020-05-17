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Antalya’da 19 Mayıs coşkusu başladı Antalya sokakları Büyükşehir Bandosu ile şenlendi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için iki ayrı etkinlik otobüsü ile mahalleleri dolaşarak mini konserler düzenledi.

Antalya’da 19 Mayıs coşkusu başladı Antalya sokakları Büyükşehir Bandosu ile şenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için iki ayrı etkinlik otobüsü ile mahalleleri dolaşarak mini konserler düzenledi.
Salgın nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalya’nın dört bir yanında verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatmak için Antalya sokaklarındaydı. ABBO, etkinlik otobüsleri üzerinden konserlerle Antalyalıların bayramını kutladı.
Ulu Önder Atatürk’ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Antalyalıların pandemi şartlarında en güzel şekilde kutlaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla yollara düşen ABBO, iki ayrı üstü açık otobüsle Antalya’yı mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak, konserler verdi.
Muratpaşa İlçesinde Şarampol, Yıldız, Dutlubahçe, Etiler ve Konuksever mahalleleri ile Konyaaltı İlçesinde Liman, Hurma, Uluç, Uncalı ve Öğretmen Evleri mahallelerinde konserler veren ABBO, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla bandoya eşlik eden vatandaşlar, büyük bir heyecan ve coşku yaşadı.
ABBO’nun seslendirdiği marş ve şarkılara hep bir ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik eden Antalyalılar, renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, ABBO üyelerini alkış yağmuruna tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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