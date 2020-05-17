Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (2)

<br>40 DERECEYİ GEÇTİ<br>Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 12.30'te kaydedilen sıcaklık 40.2 derece oldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER<br>2020-05-17 12:59:27<br>
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