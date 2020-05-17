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50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücünün kolu kırıldı

DHA

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Finike ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan TIR'ın sürücüsü A.E.'nin kolu kırıldı. TIR, parçalanırken, dorsede yüklü biberler ise denize saçıldı.   Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, D-400 yolunun Finike ile Demre arasındaki Çağıllı mevkisinde meydana geldi. A.E.'nin kullandığı 31 ACP 545 plakalı TIR, keskin virajda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. 50 metreden denize uçan TIR, parçalanırken, kasasında yüklü biberler ise denize saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi....

50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücünün kolu kırıldı

<br>Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Finike ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan TIR'ın sürücüsü A.E.'nin kolu kırıldı. TIR, parçalanırken, dorsede yüklü biberler ise denize saçıldı.  <br>Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, D-400 yolunun Finike ile Demre arasındaki Çağıllı mevkisinde meydana geldi. A.E.'nin kullandığı 31 ACP 545 plakalı TIR, keskin virajda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. 50 metreden denize uçan TIR, parçalanırken, kasasında yüklü biberler ise denize saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen A.E.'nin kolunun kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.<br>TIR´ı kaldırma çalışmalarına ise gündüz saatlerinde başlandı. TIR'ı kurtarma ve kazada dağılan biberleri toplama çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT<br>2020-05-17 14:47:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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