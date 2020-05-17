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'Müşterilerime karşı sorumluluğum var' deyip 6 saatlik izni ekmek teknesinde geçirdi 68 yaşındaki berber Kazım Afacan: “Hem para kazanmak için hem de müşterilerime karşı bir sorumluluğum vardı” "Yaşıtlarıma bayram tıraşı yapmış oldum"

İHA

Antalya'da 68 yaşındaki 40 yıllık berber Kazım Afacan, 65 yaş ve üstü için verilen 6 saatlik izni ekmek teknesinde geçirdi. Müşteri potansiyeli genelde yaşlı olan Afacan, "Müşterilerime karşı bir sorumluluğum var. Para da kazanmam gerekiyor" dedi.

'Müşterilerime karşı sorumluluğum var' deyip 6 saatlik izni ekmek teknesinde geçirdi 68 yaşındaki berber Kazım Afacan: “Hem para kazanmak için hem de müşterilerime karşı bir sorumluluğum vardı” "Yaşıtlarıma bayram tıraşı yapmış oldum"

Antalya’da 68 yaşındaki 40 yıllık berber Kazım Afacan, 65 yaş ve üstü için verilen 6 saatlik izni ekmek teknesinde geçirdi. Müşteri potansiyeli genelde yaşlı olan Afacan, “Müşterilerime karşı bir sorumluluğum var. Para da kazanmam gerekiyor” dedi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki berber Kazım Afacan, bugün 65 yaş ve üstü için verilen 6 saatlik iznini gezmek yerine ekmek parasını kazanmakla geçirdi. Genelde 65 yaş üstü müşteri potansiyeline sahip Afacan, müşterilerini bir gün öncesinden arayıp, Pazar günü berber dükkanını açacağını söyleyerek, hepsine saat başı randevu verdi. Bugün saatler 12.00’yi gösterdiğinde ekmek teknesini açan Afacan, korona virüse karşı berberlerin alması gereken tedbirleri harfiyen uyguladı. Ellerinde alerji olduğu için sadece eldiven takamayan Afacan, bu soruna kolonyayla önlem aldı. Müşterilerine de kolonya ikramında bulunan Afacan, 40 yıllık tecrübesi ile evine ekmek parası götürmek için müşterilerini tıraş etti.

“Müşterilerime karşı bir sorumluluğum var”
Afacan, “Hem para kazanmak için hem de müşterilerime karşı bir sorumluluğum vardı. Çoktandır tıraş olamadılar, arayıp haber verdim. Sırayla saat başı alıyorum. Bayramdan önce tıraş yapmış olduk. İşim bittikten sonra bir hava alıp gezerim, ondan sonra eve giderim. Bir dahaki izinde de kalan müşterilerimi tıraş etmeyi düşünüyorum” dedi.
İş yerini açmadan önce dükkanın belediye tarafından dezenfekte edildiğini belirten Afacan, müşterilerinin hijyenine de özellikle dikkat ettiğini söyledi. Ellerinde alerji meydana geldiği için eldiven kullanamadığını ifade eden Afacan, “İşe başlamadan önce ve sonrası kolonyayla dezenfekte ediyorum. Müşterilerimize de ikram ediyorum” diye konuştu.

“İyi yapıyor”
Afacan’ın yaptığını takdir eden müşterilerden 82 yaşındaki Hasan Çakır, “Saatine göre hareket ediyor. Müşterileri bir hayli fazla. 1,5 ay kimse dışarı çıkamadı, tıraşlarını olamadı. Müşterilerin ihtiyacını gideriyor. İyi de yapıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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