Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

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<br>Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Körfezi'nde, Antalya'nın Manavgat ilçesinin 0,52 kilometre açığındaki deprem saat 15.44'te, 102.70 kilometre derinlikte kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK<br>2020-05-17 16:25:48<br>

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