Yaşlıları korona değil sıcak hava eve hapsetti Yasağa rağmen denize girdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşlıları korona değil sıcak hava eve hapsetti Yasağa rağmen denize girdiler

İHA

Yaşlıları korona değil sıcak hava eve hapsetti Yasağa rağmen denize girdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 6 saatlik sokağa çıkma izni olmasına rağmen hava sıcaklığının 40 dereye ulaşması nedeniyle neredeyse kimse dışarı çıkmadı. İlçede yasak olmasına rağmen sıcaktan bunalan bazı kişiler ise denize girip, kumsalda yürüyüş yaptı.
Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği ilçede Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü. Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 12.0018.00 saatleri arası belirlenen izinde Alanya'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşların çoğunluğu sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih etti. Yaşlıların neredeyse tamamı dışarı çıkmazken, birkaç yaşlı vatandaşın ise sahil yollarında şemsiye ile gezdiği görüldü. İlçenin en işlek cadde ve sokakları çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarındaki gibi sessizlik hakim oldu.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar denize girdi
Damlataş ve Keykubat plajlarına gelen bazı vatandaşlar ise sıcaktan bunalarak yasak olmasına rağmen denize girip, kumsalda yürüyüş yaptı.

“Alanya’nın güzelliği için buradayım fakat korona virüsten dolayı yasak”
Kleopatra Plajı’na gelerek sıcakta en azından güneşlenmek ve denize girmek istediğini söyleyen 68 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Özen yasak olmasından dolayı hiçbir şey yapamadığını aktardı. Alanya’ya 20 sene önce denizi için yerleştiğini belirten Özen, "AVM yerine sahillerin tedbirli olarak açılması gerekir. Alanya’nın güzelliği için buradayım fakat korona virüsten dolayı yasak. Bugün bizim günümüz ama sahil yasak, parklar yasak, AVM’ler açık. Bizim AVM’lerle işimiz yok. Biz parkları, denizi doğayı istiyoruz, onun için buradayız. Lütfen denizimizi bize bırakın. Başka bir şey istemiyoruz. Tedbirlerimi aldım maskem vs. 18.00’a kadar ama nerede geçireceğim bu vakti? AVM’ye girmem, serbest ama sakıncalı olduğu için ben kendim girmem. Parklara indim, apartmanın içinde iki aydır oturuyorum. Ama her yer yasak nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Burada tedbirleri alsınlar, yığılmayı önlesinler ama denizleri bıraksınlar. Alanya’nın en güzel zamanı, zaten biz çok sıcaklarda tansiyon hastasıyız, yaşlıyım. 68 yaşındayım ben çıkamıyoruz. Şu günde çıkmamız lazım fakat yasak uymak zorundayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa ...
Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
Kontrolden çıkan tır denize uçtu, sürücü hafif yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır denize uçtu, sürücü hafif ...
İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı
YEREL HABERLER İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı
Antalya'da çöl sıcaklarına karşı karlama günleri başladı Toroslar'dan getirilen kar şerbetle buluşturuluyor, yok satıyor
YEREL HABERLER Antalya'da çöl sıcaklarına karşı karlama günleri ...
'Müşterilerime karşı sorumluluğum var' deyip 6 saatlik izni ekmek teknesinde geçirdi 68 yaşındaki berber Kazım Afacan: “Hem para kazanmak için hem de müşterilerime karşı bir sorumluluğum vardı” "Yaşıtlarıma bayram tıraşı yapmış oldum"
YEREL HABERLER 'Müşterilerime karşı sorumluluğum var' deyip 6 ...
Antalya'da tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Antalya'da tehlikeli serinlik
Karantina bölgesinde dezenfeksiyon başladı
YEREL HABERLER Karantina bölgesinde dezenfeksiyon başladı
50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücünün kolu kırıldı
YEREL HABERLER 50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücünün ...
Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (3)
YEREL HABERLER Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (3)
50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücünün kolu kırıldı
YEREL HABERLER 50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücünün ...
Antalya'da karantinadaki mahallelere ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Antalya'da karantinadaki mahallelere ekmek dağıtıldı
Antalya'da yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi Saatler 12.00’yi gösterince sokaklara dökülen 65 yaş ve üstü vatandaşlar 41 derecelik sıcağa aldırış etmedi Dünyaca ünlü sahili izleyen vatandaşlar, denize girmeyi özlediklerini söyledi Mustafa Birdemir: "Biz bu havada ne yapmamız gerektiğini biliriz" "Havaların ısınmadığından şikayetçiydim ama bu kadar erken ısınacağını tahmin etmiyordum” 70 yaşındaki Ali Işık: "Denize girmeyi çok özledik"
YEREL HABERLER Antalya'da yaşlı vatandaşlar 41 derece ...
Tövbe bozduran Kenyalı aşka korona engeli Evlenme vaadiyle 130 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla aşka tövbe eden adam, Kenyalı bir kadına aşık oldu Sevdiği kadının boşanma işlemleri korona virüse takılan 65 yaşındaki Nasuh Özer, Haziran ayını beklediğini söyledi 'Çiçeğim' dediği Kenyalı aşkına haftalık 150 TL vereceğini söyleyen adam, sevmesine karşın güven problemi yaşadığını da dile getirdi Nasuh Özer: “Araya virüs girdi. Bekleyip göreceğiz netice ne olacak”
YEREL HABERLER Tövbe bozduran Kenyalı aşka korona engeli Evlenme ...
PTT çalışanı, 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER PTT çalışanı, 3 gündür kayıp
PTT çalışanı, 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER PTT çalışanı, 3 gündür kayıp
Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya ...
Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya ...
Karantina bölgesindeki annesi için pazar alışverişi yaptı, polis gözetiminde verdi
YEREL HABERLER Karantina bölgesindeki annesi için pazar alışverişi ...
Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Taksici keçilerini otlatırken kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Taksici keçilerini otlatırken kalp krizi geçirdi
Özel çocuklara ‘Sevgi Atölyesi’ müjdesi
YEREL HABERLER Özel çocuklara ‘Sevgi Atölyesi’ müjdesi
Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
İlik savaşı süren Öykü Arin'e 'bağışıklık' tedavisi
YEREL HABERLER İlik savaşı süren Öykü Arin'e 'bağışıklık' tedavisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X