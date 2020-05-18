Mobilya atölyesinde yangın

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<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.<br>Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi´nde meydana geldi. Tek katlı mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı atölyeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı atölyenin kapısını kırarak açtıktan sonra yangına müdahalede bulundu. Yangın çevreye sıçramadan yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Atölyede, mobilya yapımında kullanılan ahşap malzemeler yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-17 23:17:03<br>

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