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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı tutuklattı Özel sistem kurularak evinde kenevir yetiştirilen şüpheli cezaevinde

İHA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı tutuklattı Özel sistem kurularak evinde kenevir yetiştirilen şüpheli cezaevinde

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel sistem kurularak evinde kenevir yetiştirilen ve mahkemece serbest bırakılan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kestel Mahallesi'ndeki Oğuzhan K.'nin (35) ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda Oğuzhan K. gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramada bir çadır içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Ekili vaziyette 19 kök "skunk" adı verilen uyuşturucu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan K., sulh ceza hakimliği tarafından denetimli serbestlik getirilerek serbest bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti, tutuklandı
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara bugün itiraz etmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan Oğuzhan K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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