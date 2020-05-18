Türkiye'nin ilk online astronomi etkinliği 'Coronastronomy'

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin ilk uluslararası online astronomi yarışması olan 16 ülkeden 125 kişinin katıldığı 'Coronastronomy' sonuçlandı.<br>Uluslararası Astronomi Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitim ve toplu astronomi etkinliği yapılamaması nedeniyle yaratıcı fikirler içeren online etkinliklerin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı önerisinde bulundu. Kozmik Anafor Astronomi Topluluğu, Kosova Astronomi Kulübü, Uludağ Üniversitesi Astronomi Topluluğu, Arel Üniversitesi Astronomi Kulübü ile Kozmoloji ve Astrofizik Kurulu bir araya gelerek, "Sanatını astronomi ile harmanla" sloganıyla yola çıkılan, astronomi bilimi ve sanatın bir araya getirildiği bir Türkiye'nin, ilk online uluslararası yarışmasını organize etti.<br>Türkiye'nin dünya genelindeki astronomi ve uzay bilimleri topluluklarına tanıtımına büyük katkıda bulunan yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İspanya, Kosova, Meksika, Polonya, Rusya, Suriye, Şili ve Türkmenistan gibi 16 ülkenin vatandaşları toplam 125 eserle katıldı.<br>Astronomlar ve sanatçılardan oluşan seçici jüri üyeleri, tüm eserleri birbirinden bağımsız değerlendirip puanladı. Seçici jüri ve astonomi kulüpleri tarafından verilen tüm puanlar toplanarak her katılım kategorisinde birinciler belirlendi. Titizlikle yürütülen puanlama sonrasında, dijital sanatlar kategorisinde Türkiye'den Mirkan Yusuf Kalkan, Klasik sanatlar kategorisinde İran'dan Hemad Javadzade, Özgün materyal tasarımı kategorisinde Türkiye'den Uğur Aybat birinciliğe layık görüldü. Tüm kategorilerden bağımsız olarak, jüri özel ödülü olan 'En İyi Kozmik Sanatçı' kategorisinde, el kesimi kağıt kolaj çalışmasıyla Mehmet Seymenoğlu ödülün sahibi oldu.<br>Etkinlik düzenleme kurulundan Zafer Emecan, "Eğitim ve öğretimin aksadığı, insanların evde kalmak zorunda olduğu zor günlerde, bu uluslararası etkinliği düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Gelen yoğun katılım, bu mutluluğu perçinledi. Katılım sürecinde eserlerini yetiştiremeyen yüzlerce astronomi ve sanat tutkununun isteği nedeniyle, önümüzdeki süreçte ikincisini yapmayı düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-18 10:59:23<br>

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