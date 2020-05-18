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ATSO Başkanı Çetin: "Türkiye hedeflerine gençlerle koşacak"

İHA

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Türkiye Cumhuriyeti, iyi eğitim almış, sorgulayan, araştıran, teknolojiyi takip eden, üreten, ülkesini seven, insana ve yaşadığı dünyaya saygılı gençler ile geleceğe güvenle yürüyecektir" dedi.

ATSO Başkanı Çetin: "Türkiye hedeflerine gençlerle koşacak"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Türkiye Cumhuriyeti, iyi eğitim almış, sorgulayan, araştıran, teknolojiyi takip eden, üreten, ülkesini seven, insana ve yaşadığı dünyaya saygılı gençler ile geleceğe güvenle yürüyecektir" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Davut Çetin mesajında, "Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 101’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Önder tarafından Samsun’a atılan ilk adım, Türk Milleti’ni emperyalist güçlere karşı bir araya getirmiş, dünyada eşine benzerine rastlanmayacak bir kurtuluş destanının fitilini ateşlemiştir. Atatürk’ün liderliğinde tek vücut olan milletimiz, yalnızca canları pahasına vatanı kurtarmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacak devrimleri, reformları da hayata geçirmiştir. Bu destansı başarı, dünyada emperyalist güçlerin baskısı altında ezilen tüm ülkeler için de bir örnek, umut ışığı olmuştur. Büyük Önder, “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti idealini hayata geçirirken “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek gençlere olan güvenini ortaya koymuştur. Gerçekten de ülkemizi ileriye taşıyacak güç gençliktedir. Türkiye Cumhuriyeti, iyi eğitim almış, sorgulayan, araştıran, teknolojiyi takip eden, üreten, ülkesini seven, insana ve yaşadığı dünyaya saygılı gençler ile geleceğe güvenle yürüyecektir. Gençleri desteklemek, onları geleceğe hazırlamak bu ülkeye yapılacak en değerli hizmetlerin başında gelmektedir" ifadelerinde bulundu.

"İNOVATSO gençlerin emrinde"
"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin yenilikçi yönlerini destekleyecek, girişimci ruhlarını harekete geçirecek projeleri bugüne kadar hep destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" diyen Çetin, "Adımızı taşıyan ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisemiz'de yetişen gençler en büyük övünç kaynağımızdır. Bu yıl salgın nedeniyle ertelediğimiz KÖK Ödülleri kapsamında Endüstri Meslek Lisemiz'e kazandırdığımız modern spor salonunu gençlerimizin kullanımına sunmaktan gururluyuz. Odamız bünyesindeki ATSO Akademi, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da düzenlediğimiz çalışmalarla onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO, yenilikçi fikirleri olan girişimci ve dinamik gençlerimizin her zaman emrindedir. Genç bir nüfusumuz, yani doğru yönlendirildiğinde büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli ancak gençlerimize iyi eğitim olanakları ve fırsatlar sunarak hayata geçirebiliriz. Gençleri, sorgulamaya dayalı, gelişen teknolojiyi, hatta geleceğin teknolojilerini konuşan bir eğitim sisteminde yetiştirmeliyiz. Bunu sağladığımız takdirde bu genç nesil ülkemizi Büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir. Bu yıl Korona salgını nedeniyle toplu kutlamalar yapamayacağız ancak bu durum 19 Mayıs'ın 101. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir. Milletimiz o coşkuyu kalpten yaşamaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyor, milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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