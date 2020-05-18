Antalya'da, rekor sıcaklığın ardından termometreler 40 dereceyi gösterdi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, dün 43 derece ile kırılan mayıs ayı sıcaklık rekorunun ardından bugün hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü. Güneşten korunmak isteyenler, şemsiyeyle önlem alırken, perşembeden itibaren sıcaklığın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.<br>Türkiye'de, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımı etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte dün ölçülen en yüksek sıcaklık, 43 derece oldu. İlk olarak 1929 yılında yapılan ölçümlere göre, Antalya'da son 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.<br>Meteoroloji verilerine göre, kentte bugün de hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü. 4'üncü Bölge Müdürlüğü önünde rekor sıcaklık değerlerini gören bazı kişiler, ekranın fotoğrafını çekti. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan bazı kişiler ise serinlemek için farklı yöntemlere başvurdu. Güneşten korunmak için şemsiye kullananlar görülürken, güneş altında çalışan işçiler ise serinlemek için hortumla yüzlerini yıkadı.<br>Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Kentte 22 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 26 dereceye düşmesi beklenirken, cumartesi günü ise yağış ihtimali olduğu belirtildi.<br>Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "21 Mayıs Perşembe gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren başlayacak serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kademeli olarak azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-18 13:19:48<br>

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