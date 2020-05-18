Nefes nefese yakalanan şüpheliyi polis suyla serinletti

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, çeşitli suçlardan arandığı için polis tarafından yakalanan S.E., gözaltına alındığı sırada yeniden kaçtı. Kısa sürede yakalanan ve kaçtığı için nefes nefese kalan S.E.'yi, polis yüzüne su dökerek serinletti.<br>Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan S.E., polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek istenen S.E., üzerindeki tişörtü çıkartıp kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan S.E.'yi yakalamak için polis alarma geçti. Ara sokaklarda kaçmaya devam eden S.E., nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Polis, sıcağın da etkisiyle nefes almakta güçlük çeken S.E.'nin yüzüne soğuk su serperek serinletti. Gözaltına alınan S.E "Neden kaçıyorsun" sorusuna, "Alkolün de etkisiyle kaçtım" karşılığını verdi.<br>Sağlık kontrolünden geçirilen S.E., ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-18 13:26:49<br>

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