Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya’da bir motosiklet ile otomobillin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece yarısı Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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