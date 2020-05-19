Sitede sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bir sitenin bahçesinde site sakinleri tarafından meşalelerle kutlandı. Kutlamada, sosylal mesafe kuralına uyuldu.<br>19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dün gece Antalya'da bir sitenin bahçesinde meşalelerle kutlandı. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan sitenin sakinleri kutlama için etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs'ın Kadir Gecesi'ne denk gelmesi nedeniyle bir gün önce yapılan etkinlik için site bahçesi balonlarla ve bayraklarla süslendi.<br>Bahçede toplanan sitede yaşayanlar sosyal mesafe kuralına uyarak önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Marşlar çaldığı sırada site sakinleri ellerindeki meşaleleri yaktı. Bazı kişiler ise etkinliğe balkonlarından bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-19 11:44:37<br>

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