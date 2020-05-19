Antalya'da, balkonlarda 19 Mayıs coşkusu

<br>ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nın 101´inci yıl kutlamalarını balkonlara taşıdı. 'Gezici etkinlik otobüsü' ile 2 gündür Konyaaltı sokakları gezilirken, evde kalanlar, bayram coşkusunu balkonlarda yaşadı.<br>Yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi'nce halkın 19 Mayıs coşkusunu evlerinde yaşayabilmesi için 'gezici etkinlik otobüsü' ile konser düzenlenerek, 101´inci yıl kutlamaları gerçekleştirildi. 'Mavi Akustik' grubu, otobüs üzerinde konser verdi. Otobüsle 2 gündür Konyaaltı, mahalle mahalle gezilirken, kutlamalar da balkon ve pencerelere taşındı.<br>Ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkanlar, bayram coşkusunu yaşadı. Sokaklarında otobüsten konser verildiğini görenler, şarkı ve türkülere eşlik etti. 19 Mayıs'ın 101´inci yıl coşkusuna evlerinden katılan Konyaaltılılar, keyifli zaman geçirdi. <br>'DAHA GÜZEL GÜNLER İÇİN EVDE KALALIM'<br>Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nın 101´inci yılının tüm yurttaşlara kutlu olmasını diledi. Başkan Esen, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle bayramımızı meydanlarda büyük coşkuyla kutlayamadık ancak evlerimizde olsak da bayram coşkusunu vatandaşlarımıza yaşatmak istedik. Biliyoruz, bu günler geçecek ve bizler bayramlarımızı daha büyük bir coşku ile hep beraber kutlayacağız. Bu süreçte bize düşen daha mutlu, umutlu, güzel günler için biraz daha evde kalmak. 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı tüm yurttaşlarımıza kutlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-05-19 12:03:33<br>

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