Alanya’da gürültü yapan araçlara sıkı denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis egzozu açık şekilde gürültü yapan, yüksek sesle müzik dinleyen ve kurallara uymayan araç sürücülerini yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 22 araç trafikten men edilirken, 25 sürücüye ise toplam 29 bin 30 TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede gürültü kirliliği yapan araçları takibe aldı. Ekipler, egzozu açık şekilde görüntü yapan, yüksek sesle müzik çalarak yaya ve çevre halkına rahatsızlık veren, ara sokaklarda aşırı hız yapan sürücüleri bir bir belirledi. İlçenin farklı noktalarında akşam saatlerinde başlayan ve geç saatlere kadar süren denetimde kuralara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, evraklarında eksik olan araçlar ise bağladı. Uygulamada 22 araç trafikten men edilirken, 25 sürücüye ise toplam 29 bin 30 TL ceza kesildi. Yetkililer, Alanya'da gürültü kirliliği yapan araçlara izin verilmeyeceği belirtilerek denetimlerin sıklıkla süreceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.