Jandarmanın eve yaptığı baskında eşinden özür diledi: "Aşkım büyük bir hata yaptım" Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmanın eve yaptığı baskında eşinden özür diledi: "Aşkım büyük bir hata yaptım" Antalya’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Antalya'da jandarma tarafından evine yapılan baskında hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen Sinan Y. tutuklandı. Sinan Y.'nin jandarma baskını sırasında ağladığı ve yanında bulunan eşine "Aşkım büyük bir hata yaptım beni affet. Uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dediği bildirildi.

Jandarmanın eve yaptığı baskında eşinden özür diledi: "Aşkım büyük bir hata yaptım" Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da jandarma tarafından evine yapılan baskında hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen Sinan Y. tutuklandı. Sinan Y.’nin jandarma baskını sırasında ağladığı ve yanında bulunan eşine “Aşkım büyük bir hata yaptım beni affet. Uzun bir süre görüşemeyebiliriz” dediği bildirildi.
Side’de uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Side Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, Sinan Y. isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan aramada hassas terazi, alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde 15 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin, 10 gram ağırlığında skunk esrar, 5 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmanın hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri bulmasının ardından Sinan Y.’nin ağlamaya başladığı evde bulunan eşine “Aşkım beni affet. Ben büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz” dediği bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edilen Sinan Y., ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Türk bayraklı yardım konvoyu
YEREL HABERLER Antalya'da Türk bayraklı yardım konvoyu
Oda Başkanları üreticiyi uyardı
YEREL HABERLER Oda Başkanları üreticiyi uyardı
Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışınca mahsur kaldı Kanalizasyon hattında mahsur kalan kişi ekipleri uzattığı merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışınca ...
Antalya'da 15 milyon TL değerinde otomobil dolandırıcılığı iddiası Antalya’da iki galericinin senet ve karşılıklı güvene dayalı olarak 30 galericiyi yaklaşık 15 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü Dolandırıldıklarını ileri süren Ali Abay: "Bu olay ikinci bir ‘Tosun’ hikayesi oldu. 1 buçuk yılda herkesi 15 milyon TL değerinde dolandırdılar"
YEREL HABERLER Antalya'da 15 milyon TL değerinde otomobil ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 19 Mayıs töreni
Alanya’da gürültü yapan araçlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Alanya’da gürültü yapan araçlara sıkı denetim
Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af ...
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
YEREL HABERLER Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
Antalya'da, balkonlarda 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Antalya'da, balkonlarda 19 Mayıs coşkusu
Sitede sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Sitede sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
Gün doğumunda 19 Mayıs
YEREL HABERLER Gün doğumunda 19 Mayıs
Gün doğumunda 19 Mayıs
YEREL HABERLER Gün doğumunda 19 Mayıs
Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi ...
Kepez’de 19 Mayıs, klasik araç konvoyuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kepez’de 19 Mayıs, klasik araç konvoyuyla kutlandı
Karantina bölgesinde 213 eve gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Karantina bölgesinde 213 eve gıda kolisi desteği
Genç Müzisyenler için oylama yarın başlıyor
YEREL HABERLER Genç Müzisyenler için oylama yarın başlıyor
Ağlayıp sitem etti yine de ceza yemekten kurtulamadı Karantina uygulaması altındaki bölgeye girmeye çalışan gence 3 bin 150 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Ağlayıp sitem etti yine de ceza yemekten ...
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, polise ağlayarak itiraz etti
YEREL HABERLER Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, ...
Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı
YEREL HABERLER Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı
Ülkelerine dönemeyen 45 akrobat ve dansçı Antalya´da form tutuyor
YEREL HABERLER Ülkelerine dönemeyen 45 akrobat ve dansçı Antalya´da ...
Bağkur emeklisi Mehmet amcanın valiyi duygulandıran bağışı Burdur Valisi, bağış yapacak olan Mehmet amcanın kapısına kadar gidip teşekkür etti
YEREL HABERLER Bağkur emeklisi Mehmet amcanın valiyi duygulandıran ...
Dağlık alanda kadın ve oğluna jandarma ve AKUT'tan kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Dağlık alanda kadın ve oğluna jandarma ve AKUT'tan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X