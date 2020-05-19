Jandarmanın eve yaptığı baskında eşinden özür diledi: "Aşkım büyük bir hata yaptım" Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da jandarma tarafından evine yapılan baskında hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen Sinan Y. tutuklandı. Sinan Y.’nin jandarma baskını sırasında ağladığı ve yanında bulunan eşine “Aşkım büyük bir hata yaptım beni affet. Uzun bir süre görüşemeyebiliriz” dediği bildirildi.

Side’de uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Side Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, Sinan Y. isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan aramada hassas terazi, alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde 15 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin, 10 gram ağırlığında skunk esrar, 5 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmanın hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri bulmasının ardından Sinan Y.’nin ağlamaya başladığı evde bulunan eşine “Aşkım beni affet. Ben büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz” dediği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edilen Sinan Y., ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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