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Alanya Hep Üniversitesi’nde Prof. Dr Ali Ekrem Özkul dönemi başladı

İHA

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekilliğini Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner'den devralan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul görevine başladı.

Alanya Hep Üniversitesi’nde Prof. Dr Ali Ekrem Özkul dönemi başladı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekilliğini Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’den devralan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul görevine başladı.
Endüstri mühendisliği kökenli olan, bu konudaki bilgi ve deneyimlerini daha sonra uzaktan eğitim alanına taşıyan, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Alanya HEP Üniversitesi’ni Türkiye’de ve Dünyada tercih edilen üniversiteler sıralamasına sokmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.
2020 yılını, hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olarak değerlendiren Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; “COVİD19 salgını nedeniyle, tüm dünyadaki birçok eğitim kurumunda olduğu gibi; hızlı dönüşümlerin yaşandığı, yüz yüze eğitim yaparken bir anda uzaktan eğitime geçişin olduğu bir dönemdeyiz. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin bu dönüşümü çok başarılı bir şekilde karşıladığını ve yönettiğini söyleyebilirim. Derslerin tamamını çevrimiçi olarak senkron ve asenkron olarak vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de, bu sürecin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çağın olanaklarını toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturan nitelikli eğitim modelleriyle çalışmalarımızı ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Üniversite anlayışı ve fonksiyonlarıyla öğrencilerin tercih ettiği, Alanya’ya katkı sağlayacak, toplumsal sorunlara duyarlı evrensel bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Rektör vekili Özkul'dan teşekkür
Alanya HEP Üniversitesi’nin saygın ve kurumsal bir üniversite olduğunu ve bu göreve layık görülmekten onur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, “Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi rektör vekilliğine beni layık gören mütevelli heyetimize çok teşekkür ediyorum. Üniversitenin güçlü bir vizyon ve sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayan, Kurucu Rektör Prof. Dr. Erol Sayın ve kurumu daha ileriye taşıyan görevi devraldığım Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kısa geçmişine rağmen üniversitemizin bu noktaya gelmesinde katkısı olan, başta Mütevelli Heyetimizi eski ve yeni üyeleri olmak üzere tüm akademik ve idari kadrodaki çalışanlarımızı hem kutluyor hem de teşekkür ediyorum. Hamdullah Emin Paşa, yakın tarihimizin saygın bir devlet adamı. Biz de üniversite olarak genç ve dinamik bir ekiple bu saygınlığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Bu çalışmalarda temel ilkenin, Ulu Önder Atatürk’ün, üniversitenin girişinde yer alan ifadesinde belirttiği gibi “akıl ve bilimin yol göstericiliği” olacağını vurguladı.

Prof.Dr. Ali Ekrem Özkul kimdir?
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’in görevi bırakmasının ardından Rektörlüğe, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul getirildi. Lisans ve Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Prof. Dr. Özkul, Doktorasını Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Sayısal Yöntemler bilim dalında tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde 1979 yılında başlayan akademik yaşantısı boyunca Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı (19931996), Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü (19931996), Açık Öğretim Fakültesi Dekan yardımcısı (19961998) Açık Öğretim Fakültesi Dekanı (19982004) Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı (20062009) olarak görev yaptı. Doçentlik unvanını 1989 yılında Endüstri Mühendisliği alanından alan Prof. Özkul 1997 yılında Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İktisadi İdari Programlar Bölümü’nde Profesör olmuştur. 13 Aralık 2002’de Türkan Saylan’ın yaş haddinden emekli olmasıyla boşalan Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine atanmıştır. 2008 yılında ise YÖK Yürütme Kurulu üyesi olmuştur, 13 Aralık 2010 tarihinde görev süresi dolmuş ve YÖK’ten ayrılarak öğretim üyeliği görevine Anadolu Üniversitesinde devam etmiştir. ABD’de Cleveland Eyalet Üniversitesi, Almanya’da REFA Enstitüsü, Japonya’da Ulusal Multi Medya Enstitüsü (NIME) gibi yurt dışı kurumlarda da çeşitli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan Prof. Dr. Özkul’un ; Üretim sistemleri, Kalite yönetimi, Benzetim ve Karar Destek Sistemleri yanında Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Uzaktan Eğitim Yönetimi alanlarında uzmanlığı ve çalışmaları bulunmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Prof. Dr. Özkul’un yönettiği çok sayıda proje ve tez yöneticiliği, uluslararası indekslerde taranan makaleleri, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır. Prof. Özkul evli ve iki çocuk babasıdır.

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