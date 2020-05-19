Bir annenin korona isyanı: “Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum” Seyahat kısıtlaması sonrası 1,5 aydır Ankara’dan çıkamayan 19 ve 20 yaşındaki kızlarına kavuşmak için gözyaşı döktü Anne Zeynep Algür: “Ankara'da güneş bile görmeyen bir bodrum katta kalıyorlar küçük kızım dışarı çıkamıyor"

Antalya’dan yaklaşık 1,5 ay önce Ankara’ya giden kızlarının seyahat kısıtlaması nedeniyle orada kaldıklarını belirten 2 çocuk annesi kadın, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

Antalya’da anneleriyle birlikte yaşayan Deniz Zorlu (20) ve kardeşi Sevim Melis Zorlu (19), Nisan ayının başında, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki kız arkadaşlarının yanına gitti. İçişleri Bakanlığınca Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için getirilen seyahat kısıtlamasıyla birlikte genç kızlar, anneleri Zeynep Algür’den (38) ayrı kaldı.



“Bu çocukların ikametgah adresi burası"

Algür, yaklaşık 1,5 aydır kızlarını göremediğini ve yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi. Algür, “Çocuklarımın ikametgah adresi burası. Antalya’da yasak kalktı ama Ankara’da kalkmadı. Antalya’nın yasakları kalktığı günden bu yana sürekli otobüs ya da özel araçla almayı deniyoruz. İzin taleplerinde bulunuyoruz. ‘En azından Sivrihisar’a kadar gelsinler, ben gidip alayım’ diyorum ama hiçbir yerden olumlu dönüş alamadım” dedi.



“Anneler gününü onlarsız geçirdim, bayramı da onlarsız geçirmek istemiyorum”

Kızlarını çok özlediğini gözleri dolarak anlatan anne, “Anneler gününü onlarsız geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum. Telefonla görüşüyoruz sadece. Ama yetmiyor yani. Sonuçta çocuğunuz ama kokusunu duymak istiyorsunuz. 1920 yaşında olsalar da bir anne için çocuk onlar. Evim bomboş ve sessiz. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Onlar da ‘anne çok özledik’ diyor. Arkadaşlarının evinde bodrum katta kalıyorlar ve küçük bir pencereleri var. 19 yaşındaki kızım sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı güneş göremediğini söylüyor. Evin balkonu yok, en azından burada balkonda oturabildiğini söylüyordu” diye konuştu.

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