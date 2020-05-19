Serada akıma kapılan Afgan genç, ağır yaralandı

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sera iskeleti üzerine naylon çektiği sırada, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Afgan Hayatullah Nuri (18), ağır yaralandı.<br>Olay, dün saat 14.30 sıralarında Çalıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir serada taşeron firma aracılığıyla iş yapan Afgan uyruklu Hayatullah Nuri, iddiaya göre sera iskeleti üzerine plastik örtü çekerken, elindeki demirin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan genci fark eden diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hayatullah Nuri, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Hayatullah Nuri, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'da bir hastaneye sevk edildi.<br>Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatılırken, sera işi yapan taşeron firmada 12 yabancı uyruklu vatandaşın çalıştığı tespit edildi. Evrakı incelenen işçilerin 9'u İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, 3'ünün ülkede kalma izni olduğu belirlenerek, serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-05-19 16:32:32<br>

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