Serada uyuşturucu üretimine jandarma baskını Yapılan aramalarda 3,5 kilo esrar ve 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde serasını uyuşturucu madde yetiştirip sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 3,5 kilo esrar, uyuşturucudan temin ettiği 6 bin 800 TL para ele geçirildi.

Kaş il.esi Çavdır mahallesindeki bir serada uyuşturucu madde üretildiği yönünde ihbar alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek operasyon başlattı. N. S. isimli şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, evde yaptıkları aramalarda, 3.5 kilo kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL ile şüpheliye ait serada 23 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan N. S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı cezaevine gönderildi.

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