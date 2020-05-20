Antalya'da 19 Mayıs coşkusu binalara yansıdı Atatürk ve Türk Bayrağı siluetinin yansıtıldı, kenti havai fişekler aydınlattı

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Antalya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kentte renkli görüntülere sahne oldu. Antalyalılar, yüzlerce araç konvoy oluşturdu, binaların üzerine lazerlerle Atatürk, Türk Bayrağı’nın siluetini çizdi, hava fişek gösterileri düzenledi. Kutlamalara katılamayan vatandaşlarsa bayraklarıyla evlerinden destek verdi.

Bu yıl pandemi nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, kentte renkli görüntüler oluştu. Kutlamalarda, ana caddelerde yüzlerce aracın katıldığı araç konvoyu oluşturuldu. Antalyalılar, binaların üzerine lazerlerle Atatürk, Türk Bayrağı silueti oluşturdu, hava fişek gösterileri düzenledi. Kutlamalara katılamayan vatandaşlarsa bayraklarıyla evlerinden destek verdi. Marşların okunduğu kutlamalara katılamayan vatandaşlarsa bayraklarıyla evlerinden destek verdi.

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