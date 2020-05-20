Serikli kavun ve karpuz üreticisi fiyatlardan memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serikli kavun ve karpuz üreticisi fiyatlardan memnun

DHA

Serikli kavun ve karpuz üreticisi fiyatlardan memnun

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, örtü altında yetiştirilen kavun ve karpuz hasadı devam ediyor. Karpuzun kilosu 22,5 TL, kavunun kilosu ise 2,53 TL arasında seyrediyor. Fiyatlardan memnun olan üreticiler, İran'dan ürün gelmemesini ve ihracat kapılarının bir an önce açılmasını bekliyor.<br>Serik ilçesinde örtü altı sebze ve meyve üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölge halkının önemli gelir kaynaklarından olan seralarda farklı türlerde sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Bunlar arasında yer alan karpuz ve kavun son dönemde üreticisinin yüzünü güldürüyor. Serikli üreticilerin yetiştirdiği ürünler fiyat konusunda tatmin ediyor.<br>'VİRÜSTEN DOLAYI DA KARPUZ TÜKETİMİ ARTTI'<br>İlçede karpuz hasadının başlamasının üzerinden 1 ay gibi bir süre geçmesine rağmen fiyatlar üreticinin beklediği seviyede gidiyor. Turfanda karpuzların kilosunun 4 TL'den alıcı bulduğu ilçede fiyatlar 2,5 TL seviyesine geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde karpuz üreticisi Kemal Ersöz, "Ocak'ta ektiğimiz karpuzumuz 3 ayda oluyor. Yaklaşık 8 dönüm alana karpuz ektik. Fiyatımız iyi. Bugün itibariyle 2,5 TL'den kırıma başladık. İlk önce 4 TL'den de satmıştık. Devlet de kazandı, çiftçi de kazandı. Karpuz sezonu bu yıl iyi geçiyor. Virüsten dolayı da karpuz tüketimi arttı. Her eve karpuz giriyor. Fiyatlar uygun. İhracatın bir an önce açılmasını istiyoruz. İhracatın olması çiftçi için bayramdır. İran'dan karpuz girdiğini duyuyoruz. Kapılar kapanırsa karpuz daha iyi para eder. Çiftçinin yüzü güler. Serik'in karpuzu meşhurdur, vitaminlidir. Bu karpuzu yiyenlerde virüs olmaz. Virüse iyi gelir" dedi.<br>KAVUNUN KİLOSU 2,53 TL<br>Kuşlar Mahallesi'nde de örtü altı kavun hasadı devam ediyor. İlçede üretilen kavunun kilosu ise son dönemde 2,5 ile 3 TL arasında alıcı buluyor. Üretici Ümit Güzel, "28 Şubat'ta ektiğimiz kavunların hasadına başladık. Şu anda 2 dönümlük alanda kavun var. Hasadımız başladı. Kavun ilk çıktığında fiyatlar yüksekti, iyiydi ama bu hafta biraz düştü. Şu anda 3 TL'den alıcı buluyor. İlk hasat başladığında fiyatlar 8 TL civarındaydı. Biz topladığımız ürünleri toptancı hale veriyoruz. Kavunlar ilaçsız ve organik. Doğal erime. Lezzeti güzeldir. Vatandaşların ağız tadıyla yemesini tavsiye ederim. Koronavirüsün bize biraz zararı oldu. İhracat da durmuş, yoksa fiyatlar daha iyi olurdu. İnşallah açılır. Ama bu sene virüs nedeniyle böyle oldu" diye konuştu.<br>'İHRACATIN AÇILMASI LAZIM'<br>Koronavirüse karşı üretmeye devam edeceklerini kaydeden Ümit Güzel, şöyle konuştu:<br>"Türk halkı evde kalsın, çiftçiler çalışmaya devam ediyor. Üretmeye devam diyor. Bu sene her şey bol, kıtlık olmayacak. Fiyatlar da uygun. Akdeniz Bölgesi, tarım bölgesi kimse korkmasın. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Tarım Bakanım, Serikli üreticiler olarak biz mağdur olmayalım. İhracatı açalım. İhracat olmazsa çiftçi kalkınamaz. Onun için ihracatın açılması lazım. İran'dan kavun, karpuz gelmesin. Lütfen karpuz ithalatını durduralım. Çiftçimize sahip çıkalım. Çiftçi olursa Türkiye kalkınır. Çiftçi olmazsa Türkiye kalkınmaz. Çiftçiye sahip çıkalım."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-20 08:12:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 19 Mayıs coşkusu binalara yansıdı Atatürk ve Türk Bayrağı siluetinin yansıtıldı, kenti havai fişekler aydınlattı
YEREL HABERLER Antalya'da 19 Mayıs coşkusu binalara yansıdı Atatürk ...
Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı Dünyaca ünlü Konyaaltı varyantında başlayan mobil fener alayına vatandaşlar balkonlardan destek verdi Her yıl bayramı alanlarda kutlayan Antalyalılar, bu yıl sadece kaldırımlardan kutlayabildi
YEREL HABERLER Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener ...
Alanya’da tekneler denize 19 Mayıs için açıldı 19 Mayıs mavi sularda kutlandı
YEREL HABERLER Alanya’da tekneler denize 19 Mayıs için açıldı 19 ...
Bandırma Vapurlu 19 Mayıs korteji
YEREL HABERLER Bandırma Vapurlu 19 Mayıs korteji
Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına çevirdi Meşaleler yakıldı, konfetiler patlatılıp marşlar söylendi
YEREL HABERLER Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına ...
Alanyaspor stadyumunda İstiklal Marşı yankılandı
YEREL HABERLER Alanyaspor stadyumunda İstiklal Marşı yankılandı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram ...
Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı bu kez 19 Mayıs için çaldı
YEREL HABERLER Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı bu kez 19 Mayıs ...
Turizm merkezi Kaş’ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Turizm merkezi Kaş’ta balkonlardan İstiklal Marşı ...
Alanya Belediyesi iskeledeki kaçak yapıyı yıktı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi iskeledeki kaçak yapıyı yıktı
Denizde 3 ayrı tekneden 100’er metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
YEREL HABERLER Denizde 3 ayrı tekneden 100’er metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. ...
Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı ...
Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı ...
Milli sporcular 19.19'da Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Milli sporcular 19.19'da Türk bayrağı açtı
Havuz başında meşaleli 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Havuz başında meşaleli 19 Mayıs coşkusu
Antalya Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılandı
YEREL HABERLER Antalya Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılandı
18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğuldu
Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti Antalya'da 18 yaşındaki başarılı futbolcu, ailesiyle birlikte gittiği göletten çıkamadı
YEREL HABERLER Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti Antalya'da ...
Antalyalı görme engelli Mert, Cumhurbaşkanı ile görüştü
YEREL HABERLER Antalyalı görme engelli Mert, Cumhurbaşkanı ile ...
Antalyalı görme engelli Mert, Cumhurbaşkanı ile görüştü
YEREL HABERLER Antalyalı görme engelli Mert, Cumhurbaşkanı ile ...
Antalya'da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Antalya'da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı
Antalya'da sıcak hava bunalttı, taşınan toz gökyüzünü kapladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da sıcak hava bunalttı, taşınan toz gökyüzünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X