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Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep

DHA

Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep

<br>Levent YENİGÜNMithat ABAKAN/KEMERMANAVGAT (Antalya), (DHA)TÜRK turizminin lokomotifi Antalya'da koronavirüs sonrasına yönelik hazırlıklar sürerken, özellikle kamp, karavan ve bungalov tarzı alanların daha fazla tercih edilmesi bekleniyor. Kemer ve Manavgat'taki işletmeciler de yeni tatil trendinin büyük otellerde değil, kamp, karavan ve bungalov tarzı tatil olacağını söyledi.<br>Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerde normalleşme sürecine girilirken, turizmciler de sezon hazırlıkları yapmaya başladı. Turizmin başkenti Antalya'da da 5 yıldızlı otellerin yanı sıra kalabalıktan uzak kamp ve çadır tatili yapmak isteyenler için Kemer ve Manavgat bölgelerinde sezon hazırlıkları hız kazandı. Kemer ilçesinin dünyaca ünlü Çıralı sahiline sahip Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı mevkiindeki bungalov ve kamp alanı işletmecileri sezondan umutlu. Çıralı'daki turizmiler, bölgenin tamamında sadece bungalov işletmelerin ve kamp alanlarının olması dolayısıyla özellikle koronavirüs sonrası daha fazla tercih edileceği konusunda hemfikir. Çıralı'daki işletmeciler bungalovların sosyal mesafe kurallarına uygun olması ve işletmelerin alan büyüklüğü dolayısıyla da tercih sebebi olacağı görüşünde.<br>'TURİSTLER BUNGALOVLARI TERCİH EDECEK'<br>Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, normalleşme süreciyle birlikte Çıralı'da da turizm sezonuna 'merhaba' demek için hazırlık yapıldığını söyledi. Çıralı'nın sosyal mesafe kurallarına uygun bir yer olduğunu belirten Altınkaya, "Odalarımızın sosyal mesafeleri çok açık. Burası yüzde 90 bungalov yapı evleriyle beraber turizm yapılmakta. Bu evler kendiliğinden bağımsız odalar halindedir. Burada kalan insanların birçoğu birbirleriyle çok yakın bir şekilde iletişim kurmamaktadır. Bu nedenle biz artık yeni bir turizm alanı oluşturmaya başladık. Büyük otelleri, kalabalık alanları insanlar artık tercih etmeyecek. Biz öyle tahmin ediyoruz. Böyle güzel, şirin beldede çok kalabalık olmayan tatil alanlarını tercih edecekler. Onun için de inşallah Çıralı'da güzel bir turizm sezonunu umut ediyoruz" dedi.<br>'350 TL'DEN 2 BİN TL'YE KADAR ODALAR VAR'<br>Çıralı'daki yaklaşık 18 bin yatak kapasitesinin 7 bine yakınının bungalov olduğunu kaydeden Habip Altınkaya, "Büyük olasılıkla Çıralı'ya talep olacağı için fiyatlarda biraz farklılıklar olabilir. Bizde günlüğü 350 TL'den 2 bin TL'ye kadar odalar var. Odanın kalitesi, kalma sayısı, deniz uzaklığı, fiyatları değiştirebiliyor. Bunun haricinde çadır ve karavan alanlarımız da var. Karavan ve çadır alanlarımızda da fiyatları da kişi başı 50 TL'den başlıyor. Onun da tabii ki denize uzaklığı ve alanlarla da fiyat değişikliği olabiliyor" diye konuştu.<br>'BİZ ZATEN YILLARDIR İZOLE ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'<br>Çıralı'da bulunan Grand Aygün Otel'in işletmecisi Öner Aygün, koronavirüs sonrası yavaş yavaş normalleşmeye başladıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreç için de şu anda rezervasyonlarımızı alıyoruz. Sezonumuzu açmaya çalışıyoruz. Şöyle bir düşüncem var, büyük otellerde sosyal mesafeyi koruyamayacakları sebebiyle bizim gibi küçük butik işletmelere müthiş bir şekilde rağbet olacağını düşünüyorum. Tabii ki biz de bundan yararlanmak isteriz ki zaten bizim yaptığımız işletme tarzı, yaşam felsefemizde sosyal izolasyon şeklinde. Bungalov yapılar arasındaki mesafeler 5 metre ile 20 ila 25 metre arasında değişmekte. Fiyatlandırmamız oda tipine göre değişmekle beraber 400 TL ile 800 TL arasında değişiyor. Fiyatlara sadece kahvaltı dahil. İstenirse tabii ki yemek de sunabiliyoruz. Bizim kendi tesisimiz yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulu bir yer. Bitişiğimizdeki işletmeler de keza büyük işletmeler. Yani kimsenin iç içe geçmek gibi bir şansı yok, bahçe içerisinde bile yolda yürürken, kimse kimseye çarpamaz. Alanımız geniş. Yani otomatik olarak bizler yıllardır izole halinde yaşıyoruz. Kimse kimseyle fazla iletişim halinde değiller" dedi.<br>'KÜÇÜK OTELLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR'<br>Çıralı'da bulunan Bellerofone Karavan ve Kamping işletmecisi Mehmet Akif Köş, "Covid-19 dolayısıyla büyük oteller değil de küçük oteller şu anda daha çok tercih ediliyor. Çünkü sosyal mesafe buralarda daha rahat korunuyor daha az insan olduğu için. Bizim işletmemiz 6 karavandan oluşuyor. Hepsi birbirinden bağımsız bahçe içinde. Portakal ve limon ağaçlarımız var. Aralarındaki mesafe aşağı yukarı 78 metreden fazla. İçerisinde bir duble yatak var bir odasında. Diğer odalarda da iki katlı ranza, oturma grubu ve mini barı var, kahve makinesi var. Yani standart bir otel odası gibi tasarladık biz burayı. Bu şekilde ama çok büyük bir kalabalığı hedeflemiyoruz, amacımız bu. Belli bir kapasiteyle gidersek bize yetiyor. Bunun dışında da kamp alanımız var. Orada da toplamda 25 çadır alıyoruz. Bu da maksimum 50 kişi ediyor, ama alan olarak bakarsanız da orası 3 dönümlük bir arazi içinde ve çok geniş. Bize geçen seneye oranla bu sene de yine aynı şekilde talep var, çünkü gelen misafirlerimiz eski misafirler ve burayı biliyorlar. Bildikleri için çok rahatlıkla geliyorlar. Ama sosyal mesafe kuralları çok önemli. Biz onu önceden kurduğumuz için bizim için bir sıkıntı yok ama yapılması gerekende şu anda o" diye konuştu.<br>'MANAVGAT KAMPİNG TURİZMİNE HAZIR'<br>Türkiye'nin yatak sayısı bakımından en büyük destinasyonu olan Manavgat ilçesindeki tek kamping ve karavan oteli olan belediyeye ait Boğaz Otel de koronavirüs salgını sonrasında hizmete başlamak için bakanlık tarafından uygulama genelgesinin çıkarılmasını bekliyor. Mülkiyeti Manavgat Belediyesi'ne ait olan ve yine belediye tarafından Boğaz Otel, salgınla birlikte faaliyetine ara verdi. Geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından, turizm sektörünün paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklanan eylem planının ardından Boğaz Otel de yeni döneme uygun hazırlıklarını tamamladı. Otelde, bakanlığın kamping oteller için yayınlayacağı genelgeye göre hareket edilecek. Manavgat'ın Boğaz mevkiinde bir yanında deniz, diğer yanı ırmak olmak üzere toplam 60 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Boğaz Otel'de normal zamanlarda aynı anda 10 karavan ve 50 çadırlık kamp alanıyla birlikte 16'da normal oda bulunuyor.<br>'KORONAVİRÜS SALGININDAN SONRA BAZI ŞEYLER DEĞİŞECEK'<br>Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, otelin faaliyete geçmeye hazır olduğunu, ilk etapta belediye olarak dezenfeksiyon dahil, çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Bakanlıktan gelecek genelge doğrultusunda oteli açacaklarını anlatan Akkaya, "Koronavirüs salgınından sonra insanların yüzlerce kişinin kaldığı büyük oteller yerine karavan ve kamping gibi alternatif turizme yöneleceği bir gerçek. Bizim otelimizde normal zamanlar için 16 oda, 10 karavan alanı ve yaklaşık 60 çadırlık alan bulunuyor. Ancak koronavirüs salgınından sonra bazı şeyler değişecek. Çadırlarda bazen 4 kişilik aileler kalabiliyor. Şimdi bazı değişiklikler olmak zorunda. Çadır aralarındaki mesafeler, karavanlar aralarında mesafeler yeniden belirlenecek. Biz bu konuda genelgenin yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.<br>Manavgat'ın tarihi ve doğasıyla turizm için çok önemli bir merkez ve Boğaz Otel'in de bir yanında Manavgat Irmağı, bir yanında Akdeniz'in olduğu çam ormanı içinde yer alan bir tesis olduğunu aktaran Halis Akkaya, "Otelimize tatil yapmaya gelenler sadece yarım saatlik mesafe içinde Side Antik Kenti'ni, Manavgat Şelalesi'ni, Seleuka Antik Kenti'ni ziyaret edebilirler. Özellikle Side Antik Kenti'nde, Valilik ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'yla birlikte Manavgat Belediyesi olarak ortaklaşa uyguladığımız proje kapsamında tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.<br>Başkan Yardımcısı Akkaya, ayrıca tatil için geleceklerin Beşkonak Turizm Bölgesi'nde rafting yaparak ayrı bir heyecan yaşayabileceklerini, otelin hemen yanında bulunan Sorgun Ormanı'nda da yürüyüş başta olmak üzere her türlü sporun yapılabileceğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜNMithat ABAKAN<br>2020-05-20 08:13:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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