Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde tek grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak ısınma çalışması yaptı. Daha sonra kondisyon çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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