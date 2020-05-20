Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor

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<br>Burcu MUTLU / ALANYA ANTALYA, (DHA) Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.<br>Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun kalan 8 haftasının hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tek grup halinde çalışan futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.<br>Takım çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-20 13:04:25<br>

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