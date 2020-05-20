ALKÜ’ye rektör yardımcısı atandı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görevini yürüten Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ’ye Rektör Yardımcısı olarak atandı.



Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ’nün 3. Rektör Yardımcısı oldu. 15 Mayıs'ta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13. maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince, Rektör Yardımcısı olarak atanan Aslan, ALKÜ’deki yeni görevine başladı.

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