Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın üzerini kaplayan toz taşınımı, kent siluetinin görüşünü azalttı. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımı sırasında yağmurun yağması durumunda, tozun yeryüzüne çamur olarak ulaşabileceğini belirtti.<br>Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla geçen pazar 43 derece ile 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da, son günlerde kentin üstünü toz bulutu kapladı. Kentte sıcak hava etkisini göstermeye devam ederken, Afrika üzerinden taşınan toz yoğunluğu kenti çevreleyen Beydağları ile kent siluetinin görüşünü azalttı.<br>Türkiye'de günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonunun en fazla ölçüldüğü il 474 metreküp ile Antalya oldu. Afrika üzerinden taşınan tozun atmosferde konsantrasyonu artırdığı için yeryüzünde görüş mesafesini olumsuz etkilemediği, ancak gökyüzündeki tozun yağmur ile birlikte yeryüzüne çamur olarak ulaşabileceği bildirildi.<br>Meteoroloji yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Bölgede son günlerde toz miktarında artış var. Afrika sıcakları ile birlikte gelen, sıcaklıklar devam ederken toz taşınımı da devam ediyor. Şu anki miktarıyla insan sağlığı için zarar teşkil edecek bir yoğunlukta değil. Toz taşınımı havada bulanıklık yaratıyor, eğer taşınım sırasında yağmur yağarsa gökyüzündeki toz çamur olarak yeryüzüne ulaşabilir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-20 14:47:36<br>

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