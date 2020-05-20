Antalya'da 0-14 yaş parka koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da 0-14 yaş parka koştu

DHA

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Çocuklara anneleri ve babaları eşlik etti. Parkta oynayan çocukların maske takmadığı gözlendi. Evde çok...

Antalya'da 0-14 yaş parka koştu

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Çocuklara anneleri ve babaları eşlik etti. Parkta oynayan çocukların maske takmadığı gözlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise jimnastik yaparak enerjisini attı. Anne ve babalar ise maske takmaya özen gösterdi. Kimisi kalabalık alanlardan uzak durmayı seçerken kimileri de ağaç gölgesi altına oturmayı tercih etti.<br>Karantina önlemleri nedeniyle annesiyle birlikte parka gelen Selin Karataş, "Dört saatliğine dışarı çıktım, eğleniyorum oyun oynuyorum daha sonra evime gideceğim" dedi. Selin'in annesi Pınar Karataş ise "Onlar bugün enerjilerini atacak. Sosyal mesafelerini koruyarak ip atlayıp top oynuyorlar. İnşallah kısa sürede bu durumu atlatacağız" dedi.<br>Kızı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte parka gelen Nur Akgün, heyecanlı olduklarını söyledi. Kızıyla zaman geçirmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Akgün, "Bugünü iple çekiyoruz. Arkadaş grubumuzla geldik" dedi. Kendisinde ve kızında maske olmayan Akgün, "Maskemiz var. Ama bugün oksijen alalım dedim. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-05-20 14:56:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı
YEREL HABERLER 25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek ...
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek ...
Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
YEREL HABERLER Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
YEREL HABERLER Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı
YEREL HABERLER 25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek ...
Uluslararası Kemer Sualtı Günleri tamamlandı Jüriler eserleri seçmekte zorlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Kemer Sualtı Günleri tamamlandı Jüriler ...
15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
YEREL HABERLER 15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu ...
Karpuz tarlasında 'kesmece' hırsızlık
YEREL HABERLER Karpuz tarlasında 'kesmece' hırsızlık
Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
YEREL HABERLER Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
YEREL HABERLER Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
Alanya’da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Alanya’da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi
ALKÜ’ye rektör yardımcısı atandı
YEREL HABERLER ALKÜ’ye rektör yardımcısı atandı
Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Direksiyon başında fenalaştı, bariyerlere çarparak durabildi Emniyet kemeri takılı ve elinde tespih bulunan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Direksiyon başında fenalaştı, bariyerlere çarparak ...
Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Habibler’e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Habibler’e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı
Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazananlar belli oluyor
YEREL HABERLER Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazananlar belli ...
Plajlarda normal yeni dönemi hazırlıkları
YEREL HABERLER Plajlarda normal yeni dönemi hazırlıkları
Büyükşehir’in serası kenti süslüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in serası kenti süslüyor
Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda ...
Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık Geceleri tarlaya giren hırsızlar karpuzların tadına ve rengine bakıp çalıyor Kabak olan karpuzları bıçakla kesilmiş halde bırakıyorlar Üretici geceleri tarlasında nöbet tutmaya başladı
YEREL HABERLER Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık Geceleri tarlaya ...
Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan kurtulamadı Ceza yiyeceğini anlayınca ağzındaki diş protezini çıkartıp polise gösterdi İlk gün ağlayıp sitem etti, ikinci gün yine gelip ikinci cezayı yedi "İstiyorlarsa 50 milyar yazsınlar yok ki yok" 16 yaşındaki yeğeniyle diş protezi için karantina bölgesinden çıkan 2 kişiye de 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan ...
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, 6 saat sonra arazide uyurken bulundu
YEREL HABERLER Ailesi kayıp başvurusu yaptı, 6 saat sonra arazide ...
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, 6 saat sonra arazide uyurken bulundu
YEREL HABERLER Ailesi kayıp başvurusu yaptı, 6 saat sonra arazide ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X