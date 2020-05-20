Polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan vazgeçti

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve kokladığı çakmak gazının etkisiyle falezlerde intihara kalkışan O.C. (27), polisin 1 kilo tatlı ve Adana dürüm sözü üzerine intihar etmekten vazgeçti.<br>Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. O.C.'nin park içinde falezlerin uç noktasında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alamadığı için çakmak gazı kokladığı belirtilen O.C.'nin yanına polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, 45 dakika boyunca O.C.'yi ikna etmek için uğraş verdi. O.C.'ye ayakkabı ve tişört alma sözü veren polis, intihardan vazgeçmesini ve yukarı çıkmasını istedi. Polisin çabasına rağmen falezlerin kenarında oturmaya devam eden O.C., 1 kilo tatlı ve Adana dürüm alınacağının söylenmesi üzerine intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan O.C, ifadesi için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-20 15:19:05<br>

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