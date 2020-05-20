Polis 108 adet saksıda Hint keneviri fidesi ele geçirdi

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Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 108 adet saksı içinde dikili Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saat 01.00’da, Sarıağaç Mahallesi Bıçkıcı mevkiinde ormanlık alana operasyon düzenledi. Yapılan baskında ormanlık alanda saksılar içinde dikili 108 kök Hint keneviri fidesi ve sulama amacı ile kullanılan hortum, kimyasal ilaç maddesi yanı sıra 24 adet boş saksı ele geçirildi. Polis ekipleri, zanlıların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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