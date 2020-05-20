Büyük fuar şirketlerine, 'Fuarlarınızı Antalya'ya taşıyın' daveti ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Antalya Havalimanı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı olacak. Bu nedenle Antalya fuarlarının önü çok açık" "Türkiye'nin en büyük fuar şirketleri de Antalya'yı tercih ederek fuarlarını Antalya'ya kaydırabilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyük fuar şirketlerine, 'Fuarlarınızı Antalya'ya taşıyın' daveti ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Antalya Havalimanı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı olacak. Bu nedenle Antalya fuarlarının önü çok açık" "Türkiye'nin en büyük fuar şirketleri de Antalya'yı tercih ederek fuarlarını Antalya'ya kaydırabilir"

İHA

Korona virüs salgınının dünya genelinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuarcılık sektörünü tamamen durdurduğunu söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, süreç sonrasında fuar sektörünün tekrar aynı çatı altında yüz yüze görüşme normaline daha da güçlenerek döneceğine inandığını söyledi. Bıdı, 50 milyon avro ticaret hacmine sahip Antalya fuarlarının takvimlerinin netleşmeye başladığına dikkat çekerken, büyük fuar şirketlerini fuarlarını Antalya'ya taşımaya davet etti.

Büyük fuar şirketlerine, 'Fuarlarınızı Antalya'ya taşıyın' daveti ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Antalya Havalimanı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı olacak. Bu nedenle Antalya fuarlarının önü çok açık" "Türkiye'nin en büyük fuar şirketleri de Antalya'yı tercih ederek fuarlarını Antalya'ya kaydırabilir"

Korona virüs salgınının dünya genelinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuarcılık sektörünü tamamen durdurduğunu söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, süreç sonrasında fuar sektörünün tekrar aynı çatı altında yüz yüze görüşme normaline daha da güçlenerek döneceğine inandığını söyledi. Bıdı, 50 milyon avro ticaret hacmine sahip Antalya fuarlarının takvimlerinin netleşmeye başladığına dikkat çekerken, büyük fuar şirketlerini fuarlarını Antalya’ya taşımaya davet etti.
Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Covid19 salgınının dünya genelinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuarcılık sektörünü tamamen durdurduğunu söyledi. Süreç sonrasından umutlu olduğunu belirten Bıdı, "Fuara katılanlar hem yeni teknolojileri yerinde görüyor hem de alıcı ve satıcılarla yüz yüze görüşebilip birbirlerini daha iyi tanıma olanağı, iş yerlerini ziyaret edebilme şansı yakalayabiliyor. Aynı zamanda da tatil yapıyor, kenti geziyor" dedi.
Antalya fuarlarının 50 milyon avro ticaret hacmine sahip olduğuna dikkat çeken Bıdı, ANFAŞ olarak salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen birçok fuara rağmen, 2020 hedeflerine ulaşmak için işletme ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. Bıdı, “Ülkemiz salgın ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor. Kayıplarımız için çok üzgünüz, tedavi görenlere de şifa diliyoruz. Öte yandan süreç sonrası doğacak ticari fırsatları takip ediyor ve adımlarımızı en doğru ve verimli şekilde atmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Fuarlarını fırsatlar şehri Antalya’ya taşımalı"
Alman ve Fransız ortaklı şirket tarafından işletilen Uluslararası Antalya Havalimanına 50 milyon euroluk yatırım ile yeni bir pist yapılacağını belirten Ali Bıdı, "Uluslararası Antalya Havalimanı yeni yatırımlarla daha fazla yolcu ve turist artışına yol açacak. Antalya Havalimanı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı olacak. Bu nedenle Antalya fuarlarının önü çok açık. Türkiye'nin en büyük fuar şirketleri de Antalya'yı tercih ederek fuarlarını Antalya'ya kaydırabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni fuar takvimleri netleşmeye başladı
32. Hotel Equipment Fuarı 1215 Ocak 2021 tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde ziyarete açılacak. Fuarın, 450 katılımcı, yurt içinde 81 il ve yurt dışında da 45'in üzerinde ülkeden 45 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmesi bekleniyor. Dönem içerisinde yeni fuarlarımızın anlaşmaları sağlandı. 1215 Kasım 2020 Makine Expo, 0307 Mart 2021 Komatek ve aynı tarihlerde Kirala Türkiye Vipp fuarları ilk defa ANFAŞ da gerçekleştirilecek.
Süreç nedeniyle ertelenen Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından düzenlenecek olan 3. Boat Antalya ve Karavantalya Fuarları ise 0408 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da çocuklar sahile akın etti Denize inmek isteyen aileleri ve çocukları polisler uyardı Çocuklar metrelerce yakın oldukları denize, sadece uzaktan baktılar
YEREL HABERLER Antalya'da çocuklar sahile akın etti Denize inmek ...
‘En Tatlı Kampanya’nın hediyeleri yola çıktı
YEREL HABERLER ‘En Tatlı Kampanya’nın hediyeleri yola çıktı
Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı
Özge, koronavirüs sürecinde yürümeyi yeniden öğreniyor
YEREL HABERLER Özge, koronavirüs sürecinde yürümeyi yeniden ...
Antalya’da sol bacağını kaybeden küçük Özge de ilk kez sokağa çıktı Salgın döneminde yürümesinde gerileme olan minik Özge, yeniden sokağa çıkacağı günlerin hayalini kuruyor
YEREL HABERLER Antalya’da sol bacağını kaybeden küçük Özge de ilk ...
Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği’nden, ‘kısa çalışma ödeneği eksik ödendi' açıklaması Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Basın Sözcüsü Onur Önal: "İŞKUR, günlük brüt tutar üzerinden yüzde 60'ı olarak hesaplama yapmış ve bu da çalışanların mağduriyetine yol açmıştır" "Türkiye genelinde kısa çalışma ödeneği eksik olarak ödenmiştir"
YEREL HABERLER Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği’nden, ‘kısa ...
Polis 108 adet saksıda Hint keneviri fidesi ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis 108 adet saksıda Hint keneviri fidesi ele ...
Polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan vazgeçti
YEREL HABERLER Polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan ...
Öykü Arin'e Disneyland School'dan karne
YEREL HABERLER Öykü Arin'e Disneyland School'dan karne
Nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı
Büyükşehirin Alanya’ya kazandıracağı projeler görüşüldü
YEREL HABERLER Büyükşehirin Alanya’ya kazandıracağı projeler ...
Antalya'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü Anne oğlunun cenazesinin arkasından, "Yavrum, yavrum oğlum gitti benim" diye ağladı
YEREL HABERLER Antalya'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü Anne ...
Antalya'da 0-14 yaş parka koştu
YEREL HABERLER Antalya'da 0-14 yaş parka koştu
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı
YEREL HABERLER 25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek ...
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek ...
Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
YEREL HABERLER Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
YEREL HABERLER Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı
YEREL HABERLER 25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek ...
Uluslararası Kemer Sualtı Günleri tamamlandı Jüriler eserleri seçmekte zorlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Kemer Sualtı Günleri tamamlandı Jüriler ...
15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
YEREL HABERLER 15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu ...
Karpuz tarlasında 'kesmece' hırsızlık
YEREL HABERLER Karpuz tarlasında 'kesmece' hırsızlık
Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
YEREL HABERLER Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
YEREL HABERLER Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
Alanya’da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Alanya’da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X