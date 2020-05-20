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Antalya'da kumar operasyonuna rekor para cezası Kumar oynayan 19 şahsa 72 bin lira para cezası verildi

İHA

Antalya'da kumar oynayan 19 şahsa toplamda 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer temin eden 1 şahıs da Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Antalya'da kumar operasyonuna rekor para cezası Kumar oynayan 19 şahsa 72 bin lira para cezası verildi

Antalya’da kumar oynayan 19 şahsa toplamda 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer temin eden 1 şahıs da Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir adreste kumar oynatıldığı tespit edildi. Arama kararıyla adrese giden ekipler kumar oynayan 19 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesince 12 bin 250 TL ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 282. Maddesi gereğince 59 bin 850 TL olmak üzere toplamda 72 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar oynanması için yer temin eden 1 şahsa ise adli işlem yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Öte yandan yapılan denetimlerde 6 bin 990 TL para, 28 adet poker pulu, 52 adet iskambil kağıdı ve 50 adet okey taşına el konuldu. Aynı zamanda adreste mühürlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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