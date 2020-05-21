Demre'deki enstitüde 10 milyon yavru balık üretildi

<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, bu sezon 8 milyon levrek, 2 milyon çupra olmak üzere 10 milyon yavru balık üretildi. Enstitü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, "Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde gerekli tüm hijyen şartları sağlayarak, üretmeye devam ediyoruz" dedi.<br>Merkezi, Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde, koronavirüs salgınına rağmen yavru balık üretimi hız kesmeden devam etti. Gerekli önlemler alınarak, üretimin yapıldığı enstitüde bu üretim sezonunda 8 milyonu levrek, 2 milyonu çupra olmak üzere toplam 10 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirildi. Yavru balıklar 120 günde, özel yemlerle beslenerek 0,5 gram ağırlığa ulaştı. Ardından yavru balıklar Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren anlaşmalı balık çiftliklerine satılmaya başladı. Yavru balıkların tanesi 4550 kuruş arasında satılıyor. Satılan yavru balıklar, özel kamyonlara alınarak, çiftliklere gönderiliyor. Tesisin bir bölümünde de ıskarta olan yavru balıklar toplanıyor. Burada uzmanlar tarafından inceleniyor.<br>1 KAMYONDA 1 MİLYON YAVRU BALIK TAŞINABİLİYOR<br>Sevki yapılacak yavru balıklar, 24 saat aç bırakılarak, nakle hazır hale getiriliyor. Tül kepçelerle, havuzun kenarında toplanan yavruları rahatlatacak özel bir su serpiliyor. Ardından konuldukları kovalar tek tek tartılan balıklar hızlı bir biçimde özel donanımlı kamyona götürülüyor. Burada oksijen sistemi, özel ve yedek su tankları bulunan kamyondaki tanklara boşaltılıyor. Bir kamyonda bir seferde 1 milyon yavru balık nakli yapılıyor. Bu kamyonlarda yavru balıklar 1617 saat arası hiçbir şey olmadan yolculuk yapabiliyor. Balık çiftliklerinde bu yavrular 45 grama gelinceye kadar tekrar havuzlara alınıyor. Ardından denizlerdeki balık kafeslerinde büyümeye bırakılıyor. Porsiyon haline gelince iç piyasaya veriliyor. Büyük bir bölümü de ihraç ediliyor. Türkiye'nin yıllık yavru balık ihtiyacının 400 milyon civarında olduğu biliniyor.<br>'HEM HASTALIK ÇALIŞMALARINA HEM DE BALIK ÜRETİMİNE DEVAM EDİYORUZ'<br>Enstitü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, "Enstitü olarak araştırma ve üretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hastalık ve besleme konularındaki çalışmalarımız sürmekte. Bunun yanı sıra ülkemizin, özel sektörün ihtiyacı olan yavru balık üretimine de devam etmekteyiz. Bu yıl yaklaşık 10 milyon levrek ve çupra balığı ürettik. Bunları 0,5 gram ağırlığı ulaşınca, özel nakil kamyonları ile üretim çiftliklerine naklediyoruz. Bu ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde gerekli tüm hijyen şartları sağlayarak, üretmeye devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-05-21 08:43:57<br>

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