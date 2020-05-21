(Özel) Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan verenlere ücretsiz çay dağıtıyor Şehitler için karşılıksız hizmet veren Uysal bu kez de Kızılay’ın yanında

Antalya’nın Alanya ilçesinde şehit cenazelerinde karşılıksız çay ve su servisi yapan seyyar çaycı Şahrani Uysal, bu kez de Kızılay çadırına kan vermeye gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle 5 yıldır geçimini sağlayan ve Akdeniz bölgesindeki hemen hemen bütün şehit cenazelerine katılarak ücretsiz çay ile su servisi yapan 40 yaşındaki Şahrani Uysal, bu kez de Kızılay’a destek olmak için karşılıksız hizmet vermeye başladı.

Kızılay Alanya Şubesi’nin Hükümet Meydanı’nda kurduğu kan alma çadırının önüne iftar vaktinden sonra minibüsle gelerek buradaki vatandaşlara ücretsiz çay ve karlama servisi yapan Uysal,kan stoklarında azalma olduğu için kan bağışı kampanyası başlatan Kızılay’a Uysal da karşılıksız bu hizmetle destek veriyor. Çadıra kan vermeye gelen vatandaşlar ücretsiz bu hizmete şaşırarak, yapılan bu anlamlı hareketten dolayı teşekkür ediyor.



“Ramazan Bayramı’na kadar bu hizmetim devam edecek”

Çadıra ilk olarak kan bağışı için geldiğini ve böyle bir eksiklik olduğunu fark eden Uysal, daha sonra karşılıksız bu hizmete başladığı belirtti. Uysal, “Burada çay servisi yapılmadığını gördüm. Ben de iftar vakitlerinden sonra buraya gönüllü olarak gelip, kan bağışına gelen vatandaşlara çeşitli ikramda bulunmaya başladım. İnsanlara ücretsiz çay veriyorum. Her akşam buradayım ve Ramazan Bayramı’na kadar bu hizmetim devam edecek” diyerek vatandaşlara kan bağışı çağrısından da bulundu.



"Bu yaptığım hareket bana mutluluk veriyor”

Daha öncede birçok şehit cenazesinde karşılıksız hizmet yaptığını ifade eden Uysal, “Daha önce birçok şehit cenazelerine katılarak oralarda ücretsiz çay ve su servisi yaptım. Bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Bu yaptığım hareket bana mutluluk veriyor ve değişik insanlarla tanışma fırsatım oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.